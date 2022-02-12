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Аналитик Коган: продажу долларов стоит рассмотреть при смене тренда курса рубля

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Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган сообщил, что продать имеющиеся доллары лучше при смене тренда курса рубля.
РЕН ТВ
"Во-первых, статистика по динамике курса рубля по отношению к американской валюте за все время существования новой России неутешительна", — пояснил эксперт.
ПРАЙМ
Пока из-за политических рисков никто из экспертов не берется прогнозировать серьезное укрепление рубля.
ПРАЙМ
Несмотря на сильную нефть и жесткую политику Банка России, которые играют на пользу рублю, есть и негатив для российской валюты: геополитика и укрепление доллара на фоне ястребиной политики ФРС.
РИА Новости

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