Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин заявил президенту США Джо Байдену, что российская сторона завершила межведомственную проработку возможных действий в свете ответа НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.
Дело усугубится ещё и тем, что командовать американскими войсками будут те же самые генералы, которые не смоли победить обутых в сандалии и не пользующихся туалетной бумагой талибов (члены запрещенной в России группировки Талибан) в Афганистане.
Моддеры получили доступ к консоли разработчика в зомби-экшене Dying Light 2. Специальное меню позволяет использовать ряд инструментов, среди которых смена положения камеры — с помощью модификации можно играть от третьего лица.