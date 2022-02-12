Министры обороны России и Великобритании Сергей Шойгу и Бен Уоллес во время встречи в Москве сфотографировались на фоне картины, где изображены главнокомандующие союзных войск во время Второй мировой войны на фоне рейхстага в Берлине.
В новом исследовании большой группы японских ученых, проанализировавших образцы грунта с околоземного астероида Рюгу, которые были доставлены на Землю аппаратом "Хаябуса-2", приводится подробное описание состава поверхностных и подповерхностных материалов этого небесного тела.