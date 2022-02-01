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Экономист Коган: санкционная повестка и провокации могут ударить по рублю

Российская валюта способна показать как положительные, так и резко отрицательные результаты в феврале, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством REGNUM.
ФАН
«Крайне маловероятно, что какие-либо серьезные шаги по эскалации конфликта будут предприняты в этом месяце из-за Олимпиады в Китае, но санкционная повестка и провокации могут серьезно ударить по российской валюте», — отметил Коган.
ФАН
«Предполагаемый коридор движения на февраль — 76—82 рубля за доллар и 84—92 за евро», — предположил Коган.
RT на русском
В частности, действия Соединенных Штатов могут привести к сильному повышению инфляции, обвалу фондового рынка и росту цен на сырье, приводит INFOX мнение экспертов The New York Times.
ФАН

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Аналитик Коган прокомментировал динамику курса рубля
RT на русскомвчера в 09:59
Экономист Коган: санкционная повестка и провокации могут ударить по рублю
ФАНвчера в 04:47
Февраль для рубля может стать и умеренно позитивным, и резко негативным
REGNUMвчера в 01:37
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