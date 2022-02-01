Российская валюта способна показать как положительные, так и резко отрицательные результаты в феврале, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством REGNUM.
«Крайне маловероятно, что какие-либо серьезные шаги по эскалации конфликта будут предприняты в этом месяце из-за Олимпиады в Китае, но санкционная повестка и провокации могут серьезно ударить по российской валюте», — отметил Коган.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о том, что Вашингтон проигнорировал важнейшие для Москвы пункты в предложениях по гарантиям безопасности в Европе.
По данным Bloomberg, стоимость фьючерсов резко снизилась на 9,1 процента после того, как поставки российского газа в Словакию через соединительный узел Велке-Капушаны на границе с Украиной вернулись на обычный уровень.
Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов опубликовал на своей странице в Instagram ролик, на кадрах которого пригрозил расправой семье Янгулбаевых, а также пообещал наказать тех, кто выполнит перевод этих его слов с чеченского языка на русский.