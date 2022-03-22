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Аналитик Коган спрогнозировал рост цен на бензин в России к концу 2022 года на 10%

Бензин на заправках в последние недели дешевеет, однако в перспективе будет дорожать в пределах инфляции, рассказывает
 агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости
На стоимость топлива на заправках будет влиять и налоговый фактор — решат ли власти вносить изменения в принципы работы демпферного механизма.
РИА Новости
Сейчас лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании могут переключить внимание на российских потребителей.
ПРАЙМ
Средняя цена литра АИ-92 превысит 50 рублей, подытожил Коган.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитик Коган спрогнозировал рост цен на бензин в России к концу года
RT на русском19:45
Экономист Коган: к концу года литр бензина АИ-92 будет стоить больше 50 рублей
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