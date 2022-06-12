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Аналитик Колобанов: Европу ожидает ценовая война с Азией за сжиженный природный газ

На потребление газа действуют два основных фактора: жара, которая увеличивает потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, и ветер, от которого зависит выработка электроэнергии из ВИЭ.
РИА Новости
Как ранее передавала Общественная служба новостей, в Польше автовладельцы в знак протеста блокируют заправочные станции и требуют снижения цен на бензин.
Общественная служба новостей
Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища.
РИА Новости
Сейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров.
РИА Новости

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Эксперт Колобанов предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГ
РЕН ТВ22:32
Аналитик Колобанов: Европу ожидает ценовая война с Азией за сжиженный природный газ
РИА Новости22:20
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