РИА НовостиАналитик Колобанов: Европу ожидает ценовая война с Азией за сжиженный природный газНа потребление газа действуют два основных фактора: жара, которая увеличивает потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, и ветер, от которого зависит выработка электроэнергии из ВИЭ.РИА НовостиКак ранее передавала Общественная служба новостей, в Польше автовладельцы в знак протеста блокируют заправочные станции и требуют снижения цен на бензин.Общественная служба новостейЕвропейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища.РИА НовостиСейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Колобанов предсказал Европе ценовую войну с Азией за СПГРЕН ТВ22:32Аналитик Колобанов: Европу ожидает ценовая война с Азией за сжиженный природный газРИА Новости22:20Показать все источникиОценить1Поделиться