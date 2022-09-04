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Аналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее есть спрос

Отмечается, что запасы нефти имеют обширную классификацию.
Lenta.ru
Замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал, когда же в России закончится нефть.
Московский Комсомолец
По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн.
РИА Новости
Согласно предварительным расчетам, голубого топлива должно хватить по меньшей мере на 80 лет добычи.
Комсомольская правда

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