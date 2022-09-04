Lenta.ruАналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее есть спросОтмечается, что запасы нефти имеют обширную классификацию.Lenta.ruЗамруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал, когда же в России закончится нефть.Московский КомсомолецПо данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн.РИА НовостиСогласно предварительным расчетам, голубого топлива должно хватить по меньшей мере на 80 лет добычи.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьiReactoriReactorКомсомольская правдаKu.lifeИзвестияЭкономика сегодняГазета.RuPravda.RuФАНПодробнее о событииЭкономист Колобанов: нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нееИзвестия02:21Аналитик Колобанов заявил, что нефть в России не закончится, пока на нее будет спросРИА Новости00:45Самое цитируемоеАналитик Колобанов рассказал, как долго Россия сможет добывать нефть и газRT на русском02:12Экономист Колобанов заявил о нескончаемых запасах нефти в РФ, пока на нее есть спросГазета.Ru01:02Энергетик Колобанов: российская нефть закончится только вместе со спросом на нееФАН01:49Аналитик Колобанов: запасы нефти в России не иссякнут, пока на нее остается спросЭкономика сегодня01:45Аналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее есть спросLenta.ru01:49Эксперт ЦСР Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее существует спросПРАЙМ00:18Показать ещёОценить95Поделиться