Lenta.ruАналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее есть спрос«В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы», — успокоил Колбанов.Lenta.ruЗаместитель руководителя направления «Экономика отраслей» ТЭК ЦСР Сергей Колобанов определил, на какое время хватит нефти в России.Lenta.ruПо данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн.РИА НовостиИсходя из сохранения уровня добычи в 500 млн тонн в год, нефти в России может хватить на 20 лет, а максимум – на 40 лет.Газета.RuЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиКомсомольская правдаKu.lifeИзвестияРЕН ТВМолваЭкономика сегодняГазета.RuPravda.RuФАНПодробнее о событииЭкономист Колобанов: нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нееИзвестия02:21Аналитик Колобанов заявил, что нефть в России не закончится, пока на нее будет спросРИА Новости00:45Самое цитируемоеАналитик Колобанов рассказал, как долго Россия сможет добывать нефть и газRT на русском02:12Энергетик Колобанов: российская нефть закончится только вместе со спросом на нееФАН01:49Аналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее есть спросLenta.ru01:49Аналитик Колобанов: запасы нефти в России не иссякнут, пока на нее остается спросЭкономика сегодня01:45Экономист Колобанов заявил о нескончаемых запасах нефти в РФ, пока на нее есть спросГазета.Ru01:02Эксперт ЦСР Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее существует спросПРАЙМ00:18Показать ещёОценить160Поделиться