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Аналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее есть спрос

«В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы», — успокоил Колбанов.
Lenta.ru
Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей» ТЭК ЦСР Сергей Колобанов определил, на какое время хватит нефти в России.
Lenta.ru
По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн.
РИА Новости
Исходя из сохранения уровня добычи в 500 млн тонн в год, нефти в России может хватить на 20 лет, а максимум – на 40 лет.
Газета.Ru

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Экономист Колобанов: нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее
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