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Аналитик Колобанов заявил, что Европе придется вести ценовую войну с Азией за СПГ

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов предрек ценовую войну Европы и Азии за сжиженный природный газ (СПГ).
Lenta.ru
На потребление газа действуют два основных фактора: жара, которая увеличивает потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, и ветер, от которого зависит выработка электроэнергии из ВИЭ.
РИА Новости
Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища.
РИА Новости
"Объем доступного к поставке по споту или краткосрочным контрактам СПГ не так велик — порядка 190 миллиардов кубометров (в регазифицированном виде)", - заметил Колобанов в беседе с РИА Новости.
Online47.ru

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Аналитик Колобанов заявил, что Европе придется вести ценовую войну с Азией за СПГ
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Аналитик Колобанов: Европу ожидает ценовая война с Азией за сжиженный природный газ
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