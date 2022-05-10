Страны Прибалтики находятся в "состоянии аффекта" из-за оплаты российского газа по новой схеме, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
На будущее компания запросила разъяснений у Минэкономики, как сохранение платежей за газ в евро соотносится с режимом санкций, введенных против РФ, а также запросила лицензию на проведение платежей в рублях у Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК).
Немецкая газовая компания VNG — Verbundnetz Gas намерена переводить платежи в европейской валюте за поставки газа из России через рублевый счет в Газпромбанке, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.