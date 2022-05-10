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Аналитик Колобанов заявил о «состоянии аффекта» Прибалтики из-за оплаты газа рублями

Страны Прибалтики находятся в "состоянии аффекта" из-за оплаты российского газа по новой схеме, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
ПРАЙМ
Заявление последовало на фоне введения в РФ схемы оплаты поставок газа импортерами в рублях.
Sputnik Латвия
На будущее компания запросила разъяснений у Минэкономики, как сохранение платежей за газ в евро соотносится с режимом санкций, введенных против РФ, а также запросила лицензию на проведение платежей в рублях у Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК).
Sputnik Латвия
5 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на данный момент вопрос о прекращении поставок газа из России в Евросоюзе не обсуждается.
Газета.Ru

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Аналитик: Прибалтика находится в «состоянии аффекта» в вопросе оплаты газа в рублях
Sputnik Латвия06:14
Аналитик Колобанов заявил о «состоянии аффекта» Прибалтики из-за оплаты газа рублями
Газета.Ru05:47
Эксперт Колобанов: страны Прибалтики руководствуются эмоциями в вопросе оплаты газа в рублях
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Эксперт Сергей Колобанов: страны Прибалтики руководствуются эмоциями в вопросе оплаты газа в рублях
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