Центробанк РФ снизил на 0,5 базисных пункта ключевую ставку – до 5,5% годовых. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 24 апреля. Предыдущее значение составляло 6%. В ЦБ пояснили, что ограничительные меры, принятые для борьбы с COVID-19, негативно отражаются на экономической активности.

Общество У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. 213

Происшествия В Мурманской области выявили 67 новых случаев коронавируса «По состоянию на 23:00 27 апреля в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение. 140

Общество PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. 326

Происшествия Два человека погибли в ДТП под Макаровом 27 апреля примерно в 17:20 на 219 километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха (недалеко от Макарова) 44-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Ardeo, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием в кювет.

Здоровье Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса. 57

Кино Фильм, где Хью Джекман играет учителя-взяточника, появился в Сети На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный". 2

Политика Посольство КНДР в России сделало заявление о Ким Чен Ыне Заслугой Ким Чен Ына является активизация диалога КНДР с Соединенными штатами, Южной Кореей и РФ.

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 1K

Здоровье Найдено средство от смертельного симптома коронавируса Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 331

Экономика Квартальная прибыль Adidas упала в 20 раз Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль от продолжающихся операций рухнула на 97%, или почти в 32 раза, до 20 млн с 631 млн евро. 1

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 952

Наука Мощный антисептик разработан российскими учеными Российские ученые создали мощный антисептик изо-октенидин, который эффективно справляется с такими патогенами, как вирус иммунодефицита человека, вирусы полиомиелита, простого герпеса, гепатита C и гриппа А. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

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Гаджеты Xiaomi официально представила MIUI 12 MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже. 29