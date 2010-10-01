Финансы
РИА ВоронежЦентробанк РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
Центробанк РФ снизил на 0,5 базисных пункта ключевую ставку – до 5,5% годовых. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 24 апреля. Предыдущее значение составляло 6%. В ЦБ пояснили, что ограничительные меры, принятые для борьбы с COVID-19, негативно отражаются на экономической активности.
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Комментарии
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В Windows 10 улучшат индексирование файлов для поиска
Microsoft готовится к выпуску майского обновления Windows 10 (2004).
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Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
В Мурманской области выявили 67 новых случаев коронавируса
«По состоянию на 23:00 27 апреля в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 17:16
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Макаровом
27 апреля примерно в 17:20 на 219 километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха (недалеко от Макарова) 44-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Ardeo, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием в кювет.
Сахалин.Инфо 19:04
Политика
Советник президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ын здоров
Парламентская газета 01:53
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
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Фильм, где Хью Джекман играет учителя-взяточника, появился в Сети
На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный".
Российская газета вчера в 05:01
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Политика
Посольство КНДР в России сделало заявление о Ким Чен Ыне
Заслугой Ким Чен Ына является активизация диалога КНДР с Соединенными штатами, Южной Кореей и РФ.
Аргументы недели 14:43
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Здоровье
Найдено средство от смертельного симптома коронавируса
Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.
Lenta.ru 18:44
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
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Посадочную площадку на Луне создадут спреем из двигателя
N+1 25 апреля в 05:53
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс 18:22
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Экономика
Квартальная прибыль Adidas упала в 20 раз
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль от продолжающихся операций рухнула на 97%, или почти в 32 раза, до 20 млн с 631 млн евро.
Финмаркет 06:43
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы
Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с Днём Победы.
RT на русском 14:24
Наука
Мощный антисептик разработан российскими учеными
Российские ученые создали мощный антисептик изо-октенидин, который эффективно справляется с такими патогенами, как вирус иммунодефицита человека, вирусы полиомиелита, простого герпеса, гепатита C и гриппа А. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Общественное телевидение России 12:10
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera 06:04
Общество
Скончался гендиректор холдинга Андрей Варичев
Скончался гендиректор холдинга Андрей Варичев Гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер в возрасте 52 лет после тяжелой болезни.
Коммерсантъ 14:00
Общество
Еще 80 военных строителей заразились коронавирусом на Камчатке
Коммерсантъ 06:11
Общество
Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 09:58