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Аналитик Кожухова допустила ослабление рубля из-за падения цен на нефть

Аналитик Елена Кожухова считает, что в ближайшей перспективе высок риск ослабления рубля из-за снижения цен на нефть, рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.
Российская газета
"Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года", — считает она.
ПРАЙМ
В пользу перехода российской валюты к более заметному, в том числе, среднесрочному ослаблению свидетельствовало бы закрепление доллара выше 65 рублей, а евро — выше 70,5 рублей.
ПРАЙМ
Из-за продолжающейся девалютизации финансовой системы, сокращения объёмов экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать, прогнозирует специалист.
Life.ru

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Финансист Кожухова предупредила о возможном ослаблении рубля
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Аналитик Кожухова: против рубля могут сыграть корректировка бюджетного правила и спад цен на нефть
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