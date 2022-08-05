Байдракову предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.