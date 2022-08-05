Аналитик Елена Кожухова считает, что в ближайшей перспективе высок риск ослабления рубля из-за снижения цен на нефть, рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.
В течение июля российские силовики выявили и одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 килограммов тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги.
Артиллерия западного производства может причинить проблемы бойцам союзных сил, однако не способна стать средством решительного перелома боевых действий в пользу ВСУ, сообщил Сергей Фомченков изданию «Украина.ру».