РИА НовостиАналитик Кожухова спрогнозировала ослабление рубля из-за падения цен на нефтьАналитик Елена Кожухова считает, что в ближайшей перспективе высок риск ослабления рубля из-за снижения цен на нефть, рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.Российская газета"Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года", — считает она.ПРАЙМВ пользу перехода российской валюты к более заметному, в том числе, среднесрочному ослаблению свидетельствовало бы закрепление доллара выше 65 рублей, а евро — выше 70,5 рублей.ПРАЙМ"В частности, актуальным диапазоном по доллару сейчас выступает 49-65 рублей, а по евро — 53-66 рублей", — подытожила эксперт.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSmolnarod.ruSmolnarod.ruФАНРЕН ТВВятка-На-СетиИзвестияВечерняя МоскваГазета.RuSIA.ruРоссийская газетаПодробнее о событииФинансист Кожухова предупредила о возможном ослаблении рубляФАН20:34Аналитик Кожухова: против рубля могут сыграть корректировка бюджетного правила и спад цен на нефтьПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Кожухова предрекла ослабление рубля из-за падения цен на нефтьГазета.Ru18:46Аналитик Кожухова спрогнозировала курс рубля с учетом спада цен на нефтьLenta.ru19:46Аналитик Кожухова рассказала о риске падения курса рубляРЕН ТВ19:17Аналитик Кожухова спрогнозировала ослабление рубля из-за падения цен на нефтьRT на русском20:05Аналитик Кожухова спрогнозировала ослабление рубля из-за падения цен на нефтьРИА Новости18:16Показать ещёОценить105Поделиться