Будьте в Плюсе

Аналитик Кравченко: курс рубля завис из-за сложившегося баланса факторов

Сейчас на валютном рынке господствует баланс факторов, помогающих и, напротив, препятствующих движению курса рубля вверх или вниз.
РИА Новости
В результате курс рубля "завис", рассказал агентству "Прайм" начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
ПРАЙМ
В то же время рынок продолжит ждать мер правительства по удержанию рубля от чрезмерного укрепления и дальнейшего смягчения процентной политики ЦБ.
ПРАЙМ
"Ожидаем сохранения курса доллара вблизи 60 рублей, при этом диапазон движения валют может достигать +-5-7 рублей от данного уровня", — подытожил аналитик.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик Кравченко: рубль не может расти или падать из-за баланса факторов
Экономика сегодня21:23
Эксперт Кравченко: курс рубля застыл из-за сложившегося баланса факторов за и против его укрепления
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Аналитик Кравченко: Рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов
Life.ru20:41
Аналитик Кравченко рассказал о факторах, которые не дают рублю расти и падать
РЕН ТВ19:29
Аналитик Кравченко: рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов
News.ru18:28
Аналитик Кравченко заявил, что рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов
РИА Новости18:15
Аналитик Кравченко заявил, что рубль не может расти и падать из-за баланса факторов
Комсомольская правда21:14

Интересное

Врач Сопрун посоветовала иногда стоит пить слегка соленую или минеральную воду

В жару обильное питье поможет вывести лишние соли и предупредит отеки, но лучше пить воду комнатной температуры, заключила Сопрун.
РИА Новости20:15

Reuters: в Газе погиб еще один высокопоставленный командир «Исламского джихада»

Высокопоставленный член группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в результате израильского авиаудара по сектору Газа.
ТАСС23:23

WSJ: страны ЕС будут вынуждены бороться с Азией за российский СПГ с приближением зимы

В ближайшие месяцы Европе, вероятно, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости21:39

CBS: огромная часть западной военной помощи Киеву не доходит до фронта

Значительная часть военной помощи Украине от западных стран не попадает на фронт, а страны-доноры часто не имеют возможности проконтролировать её использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого телеканалом CBS.
RT на русском22:16

Презентация процессоров Ryzen 7000 и материнских плат с Socket AM5 состоится 15 сентября

Компания MSI через китайскую социальную платформу Weibo косвенно подтвердила, что официальная презентация процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4, а также предназначенных для них материнских плат с процессорным разъёмом Socket AM5, состоится 15 сентября.
3DNews5 августа в 14:34

По Израилю уже выпущено около 500 ракет, обстрелы продолжаются

За первые сутки столкновений между Израилем и членами радикального движения «Исламский джихад» по территории Израиля было выпущено более 380 ракет, а в течение вторых суток общее количество выпущенных ракет уже достигло отметки в 500 единиц.
Avia.pro23:00

Чадов проговорился о связи с 14-летней Акиньшиной

Акиньшиной приписывают роман с актером Алексеем Чадовым, с которым он якобы встречался, когда девушке было 14 лет, а ему - 20 лет.
CT news23:06

Экс-разведчик США Риттер предрек президенту Зеленскому трагический конец от рук украинцев

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец и заявил, что его политическая карьера подходит к концу.
Lenta.ruвчера в 14:16

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, но останется в изоляции

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на COVID-19, говорится в заявлении лечащего врача политика Байдена Кевина О'Коннора.
Газета.Ruвчера в 15:10

Эксперт Голованова: россияне могут законно сделать для себя 1 сентября днем отдыха

Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день.
РИА Новости22:33