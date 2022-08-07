Значительная часть военной помощи Украине от западных стран не попадает на фронт, а страны-доноры часто не имеют возможности проконтролировать её использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого телеканалом CBS.
Компания MSI через китайскую социальную платформу Weibo косвенно подтвердила, что официальная презентация процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4, а также предназначенных для них материнских плат с процессорным разъёмом Socket AM5, состоится 15 сентября.
За первые сутки столкновений между Израилем и членами радикального движения «Исламский джихад» по территории Израиля было выпущено более 380 ракет, а в течение вторых суток общее количество выпущенных ракет уже достигло отметки в 500 единиц.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец и заявил, что его политическая карьера подходит к концу.