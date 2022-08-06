Intel признала, что графическим процессорам Arc будет сложно обеспечить высокую частоту кадров в некоторых играх для ПК, созданных с использованием старых API-интерфейсов DirectX11 и DirectX9 от Microsoft.
В Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову при попытке пройти погранпереход на севере частично признанной республики, ее подозревают в шпионаже для военной разведки России под прикрытием работы журналистом.
Площадь элитного жилья в новостройках Москвы, которое можно купить за $1 млн, по итогам первого полугодия составила 35 кв. м. Это в два раза меньше, чем год назад (71 кв. м), говорится в исследовании «Индекс миллиона» консалтинговой компании Knight Frank Russia.