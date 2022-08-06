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Аналитик Кравченко заявил, что рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов

Сейчас на валютном рынке господствует баланс факторов, помогающих и, напротив, препятствующих движению курса рубля вверх или вниз.
РИА Новости
В результате курс рубля "завис", рассказал агентству "Прайм" начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
ПРАЙМ
Однако рынок ждет новых решений Банка России поставки и мер властей, препятствующих избыточному укреплению нацвалюты, уточнил Кравченко.
РИА Новости
"Ожидаем сохранения курса доллара вблизи 60 рублей, при этом диапазон движения валют может достигать +-5-7 рублей от данного уровня", — подытожил аналитик.
ПРАЙМ

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