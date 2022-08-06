РИА НовостиАналитик Кравченко заявил, что рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторовСейчас на валютном рынке господствует баланс факторов, помогающих и, напротив, препятствующих движению курса рубля вверх или вниз.РИА НовостиВ результате курс рубля "завис", рассказал агентству "Прайм" начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.ПРАЙМВ то же время рынок продолжит ждать мер правительства по удержанию рубля от чрезмерного укрепления и дальнейшего смягчения процентной политики ЦБ.ПРАЙМ"Ожидаем сохранения курса доллара вблизи 60 рублей, при этом диапазон движения валют может достигать +-5-7 рублей от данного уровня", — подытожил аналитик.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Кравченко: рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторовNews.ru18:28Эксперт Кравченко: курс рубля застыл из-за сложившегося баланса факторов за и против его укрепленияПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Кравченко: Рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторовLife.ru20:41Аналитик Кравченко рассказал о факторах, которые не дают рублю расти и падатьРЕН ТВ19:29Аналитик Кравченко объяснил, почему рубль больше не может расти и падатьОбщественная служба новостей18:45Аналитик: рубль будет колебаться в районе 60 за долларНациональная служба новостей21:01Аналитик Кравченко заявил, что рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторовРИА Новости18:15Показать ещёОценить18Поделиться