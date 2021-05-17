Аналитик Купцикевич допустил снижение доллара до 60 рублей
Курс доллара может упасть до отметки в 60 рублей, прогнозирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Такую возможность специалист обосновывает цикличностью соотношения национальных валют России и Соединенных Штатов. Свою позицию Купцикевич раскрыл в беседе с "Российской газетой".В источнике
С чего всё началось
Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы
На наш взгляд, во второй половине 2020 года Россия оказалась примерно в той же точке глобального цикла, что предполагает несколько лет ускоренного роста цен на сырьевые активы, а также ВВП и уровня жизни.
Российская газетавчера в 22:00