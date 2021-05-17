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Аналитик Купцикевич допустил снижение доллара до 60 рублей

Курс доллара может упасть до отметки в 60 рублей, прогнозирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Такую возможность специалист обосновывает цикличностью соотношения национальных валют России и Соединенных Штатов. Свою позицию Купцикевич раскрыл в беседе с "Российской газетой".В источнике

С чего всё началось

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

На наш взгляд, во второй половине 2020 года Россия оказалась примерно в той же точке глобального цикла, что предполагает несколько лет ускоренного роста цен на сырьевые активы, а также ВВП и уровня жизни.
Российская газетавчера в 22:00

Подробнее о событии

«Вроде экономист, а дурак дураком» — Алтай обсуждает укрепление рубля

REGNUM02:22

Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар

ФАНвчера в 04:06

Аналитик предрек возврат доллара к 60 рублям

URA.Ruвчера в 23:37

Аналитик пообещал россиянам доллар по 60 рублей

РЕН ТВвчера в 00:46

Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

Lenta.ruвчера в 00:31

Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

РИА Новостивчера в 02:21

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

Российская газетавчера в 22:00
Интересное

Финансовым компаниям придется сообщать данные о клиентах налоговикам

Самые крупные штрафы предусматриваются за нарушение сроков предоставления информации, минимальные – за предоставление неполной или недостоверной информации клиентом такой организации в отношении самого себя.
Ведомостивчера в 16:40

Newsweek: США создали секретную армию численностью около 60 тысяч человек

Пентагон в течение последних десяти лет создавал крупнейшую в мире "секретную армию", которая насчитывает почти 60 тысяч человек, пишет Newsweek по результатам собственного расследования.
РИА Новостивчера в 15:17

Путин поручил кабмину подготовить законопроект о ведении учета домашних животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев.
ТАССвчера в 11:48

Минцифры предоставит разработчикам нейросетей платный доступ к госданным

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило предоставить разработчикам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) платный доступ к пакетам государственных данных.
РБК17:00

Путин и Си Цзиньпин 19 мая примут участие в церемонии начала возведения атомного объекта

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 19 мая в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики.
ТАСС21:45