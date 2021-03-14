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РИА Новости

Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля, сообщает "Вечерняя Москва". Эксперт считает, что в середине апреля доллар укрепит свои позиции и может вырасти до 75–76 рублей.В источнике
С чего всё началось

Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля

На фоне роста стоимости нефтепродуктов российский рубль продолжает укреплять свои позиции. В апреле мы увидим проседание доллара и евро. Так считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов.
Вечерняя Москвавчера в 12:21

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Эксперт предрёк доллару обвал к концу апреля

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Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

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Курсу доллара предрекли обвал к концу апреля

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Эксперт предрек обвал доллара в конце апреля

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Курсу доллара предрекли обвал к концу апреля

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Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля

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В России курсу доллара предрекли обвал к концу апреля 2021 года

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