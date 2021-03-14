Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля, сообщает "Вечерняя Москва". Эксперт считает, что в середине апреля доллар укрепится до 75–76 рублей, но затем его ждет обвал почти до 71 рубля.

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С чего всё началось Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля На фоне роста стоимости нефтепродуктов российский рубль продолжает укреплять свои позиции. В апреле мы увидим проседание доллара и евро. Так считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов. Вечерняя Москва вчера в 12:21