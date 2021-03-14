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РИА Новости
РИА Новости

Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля, сообщает "Вечерняя Москва". Эксперт считает, что в середине апреля доллар укрепит свои позиции и может вырасти до 75–76 рублей.В источнике
С чего всё началось

Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля

На фоне роста стоимости нефтепродуктов российский рубль продолжает укреплять свои позиции. В апреле мы увидим проседание доллара и евро. Так считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов.
Вечерняя Москвавчера в 12:21

Подробнее о событии

Эксперт предрёк доллару обвал к концу апреля

RT на русском05:09

Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

РИА Новости03:51

Курсу доллара предрекли обвал к концу апреля

ПРАЙМ03:31

Эксперт предрек обвал доллара в конце апреля

Взгляд.ру02:04

Аналитик предрек скорый крах доллара. Сроки

URA.Ru02:03

Курсу доллара предрекли обвал к концу апреля

Lenta.ru01:49

Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля

Вечерняя Москвавчера в 12:21

В России курсу доллара предрекли обвал к концу апреля 2021 года

РК-Ньюс04:38
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Коммерсантъ05:52