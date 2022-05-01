Lenta.ruАналитик Лазарева: ипотека считается комфортной, если выплаты не превышают 40% от доходаРуководитель проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгения Лазарева назвала россиянам оптимальный размер выплат по ипотеке.Lenta.ruВ первую очередь необходимо грамотно определиться с размерами ежемесячных платежей.АБНИпотека считается комфортной, если ежемесячные выплаты не превышают 40% от дохода, отметила Лазарева в беседе с радио Sputnik.Телеканал 360°При оформлении ипотеки следует объективно оценить свои возможности, потому что слишком крупные взносы станут непосильным бременем для семейного бюджета, а слишком мелкие отодвинут полное погашение кредита на долгие годы, отметила эксперт ОНФ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ФАНГазета.RuАБНПодробнее о событииСпециалист Лазарева заявила, что оптимальный размер выплат по ипотеке составляет 40% от бюджета семьиГазета.Ru22:20Эксперт назвала оптимальный размер выплат по ипотекеРадио Sputnik19:00Самое цитируемоеАналитик Лазарева: ипотеку можно считать комфортной, если выплаты не выше 40% от доходаТелеканал 360°21:48Эксперт Лазарева назвала комфортным размер выплат по ипотеке в 40% от бюджета семьиРИА Новости19:10Эксперт назвала оптимальный размер ежемесячных ипотечных выплатИА Красная Весна20:29Правовед Лазарева объяснила, как определить оптимальный размер выплат по ипотекеФАН19:54Аналитик Лазарева: ипотека считается комфортной, если выплаты не превышают 40% от доходаLenta.ru21:26Показать ещёОценить22Поделиться