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Аналитик Лазарева: ипотека считается комфортной, если выплаты не превышают 40% от дохода

Руководитель проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгения Лазарева назвала россиянам оптимальный размер выплат по ипотеке.
Lenta.ru
В первую очередь необходимо грамотно определиться с размерами ежемесячных платежей.
АБН
Ипотека считается комфортной, если ежемесячные выплаты не превышают 40% от дохода, отметила Лазарева в беседе с радио Sputnik
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Телеканал 360°
При оформлении ипотеки следует объективно оценить свои возможности, потому что слишком крупные взносы станут непосильным бременем для семейного бюджета, а слишком мелкие отодвинут полное погашение кредита на долгие годы, отметила эксперт ОНФ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Специалист Лазарева заявила, что оптимальный размер выплат по ипотеке составляет 40% от бюджета семьи
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Эксперт назвала оптимальный размер выплат по ипотеке
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