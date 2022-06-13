Приток денег на инвестиционные платформы в 2022 году иссякает после бума во время пандемии, который в значительной степени был обеспечен разгоном так называемых мемных акций в 2020–2021 годах, пишет Reuters, называя текущие процессы «похмельем» инвестплатформ.
Если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, США могут столкнуться с последствиями для работы реакторов, пишут научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.
Правительство Германии делает все возможное, чтобы снизить зависимость от российских нефти и газа в максимально короткие сроки, но с этим есть «серьезные практические проблемы», заявил канцлер страны Олаф Шольц на саммите ЕС в Брюсселе, передает Handelsblatt со ссылкой на участников мероприятия.