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Аналитик Листовский заявил о проблемах на АЭС США при прекращении поставок урана из России

Замещение приведёт к росту стоимости электроэнергии в США.
Наша версия
Атомная энергетика США сильно зависит от поставок обогащенного урана из России.
Lenta.ru
В случае, если сегодня Россия прекратит поставки урана в США, последствия для американской экономики станут заметны приблизительно через год.
АБН
Атомную энергию можно заменить более традиционными методами – углём и газом, однако в этом случае стоимость энергопотребления сильно вырастет.
АБН

Подробнее о событии

Аналитик заявил о проблемах в США из-за прекращения поставок российского урана
АБН12:52
Листовский: АЭС США будут иметь проблемы при прекращении поставок российского урана
ГлобалМСК.ру12:25
Аналитик Листовский заявил о проблемах на АЭС США при прекращении поставок урана из России
Lenta.ru09:01
Аналитик Листовский рассказал о последствиях прекращения поставок обогащенного урана из России в США
Общественная служба новостей09:56
Эксперт оценил последствия возможного прекращения поставок обогащённого урана из России в США
Наша версия09:55
Аналитик Листовский заявил о проблемах на АЭС США при прекращении поставок российского урана
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