Аналитик Лосев подсчитал «честный» курс рубля без валютных операций Минфина
Операции Банка России с валютой в интересах министерства финансов с начала года привели к ослаблению рубля на пять-десять процентов, заявил РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев.В источнике
С чего всё началось
Эксперт заявил, что «честный» курс рубля без валютных операций Минфина на 10% ниже текущего
Валютные операции, которые ЦБ совершает в интересах Минфина России с начала года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, подсчитал для РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев.
РИА Новостивчера в 00:10