Операции Банка России с валютой в интересах министерства финансов с начала года привели к ослаблению рубля на пять-десять процентов, заявил РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев.

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С чего всё началось Эксперт заявил, что «честный» курс рубля без валютных операций Минфина на 10% ниже текущего Валютные операции, которые ЦБ совершает в интересах Минфина России с начала года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, подсчитал для РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев. РИА Новости вчера в 00:10