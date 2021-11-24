Золотой запас США находится на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире "Форт Нокс", рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. По ее словам, здесь спрятано около 4580 тонн золота.

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