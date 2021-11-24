Золотой запас США находится на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире "Форт Нокс", рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. По ее словам, здесь спрятано около 4580 тонн золота.В источнике
Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, которого как противника вакцинации от коронавируса медики пригласили в "красную зону" для тяжелых больных, сообщил, что из-за ковида провел в реанимации больше месяца и не изменит позицию.
Шанс на исчезновение коронавирусной инфекции в РФ по японскому сценарию, где заболеваемость резко пошла на спад в связи с возможной "поломкой" в мутации коронавируса, почти нереален, считает, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.