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Аналитик Лукичева: в «Форт Ноксе» хранится около 4580 тонн американского золота

Золотой запас США находится на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире "Форт Нокс", рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. По ее словам, здесь спрятано около 4580 тонн золота.В источнике

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Раскрыто местонахождение золотого запаса США
РЕН ТВ17:41
Аналитик Лукичева: в «Форт Ноксе» хранится около 4580 тонн американского золота
РИА Новости17:15
Аналитик Лукичева рассказала, где хранится золотой запас США
ПРАЙМ17:01
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