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Аналитик Лютик: спад напряженности вокруг Украины может укрепить рубль

Российская валюта может укрепиться уже весной, если напряженность вокруг Украины пойдет на спад.
Экономика сегодня
"В период распутицы провоцирование конфликта украинской стороной наступлением на Донбассе менее вероятно, так что раньше начала лета новой вспышки напряженности вряд ли стоит ждать", — отмечает эксперт.
ПРАЙМ
«Россиянину» же уверенности принесет взлет нефтяных котировок до 100 долларов за баррель.
Радио Комсомольская правда
"К весне, вероятно, премия за геополитические риски из курса рубля уйдет, что позволит российской валюте укрепиться до 70–71 рублей за доллар, то есть к уровням осени 2021 года", — считает Лютик.
ПРАЙМ

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Аналитик Лютик заявил, что укрепление рубля произойдет весной со спадом геополитической напряженности
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