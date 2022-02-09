"В период распутицы провоцирование конфликта украинской стороной наступлением на Донбассе менее вероятно, так что раньше начала лета новой вспышки напряженности вряд ли стоит ждать", — отмечает эксперт.
В Кремле не согласны с заявлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал Россию и Китай авторитарными государствами, и считают, что в этих странах своя политическая система и государственное устройство.
Четырехпусковые запуски космонавтов на Луну с помощью ракет «Ангара-А5В» возможны только с условием наличия одновитковой схемы сближения, рассказал ТАСС начальник отдела баллистики российской Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин.
Роблин привел слова военного аналитика Роба Ли, который обратил внимание на то, что запущенный из воздушного пространства Калининградской области «Кинжал» может долететь до большинства западноевропейских столиц и Анкары всего за 7-10 минут.