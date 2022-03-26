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Аналитик Маслов: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков

Прежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины.
РИА Новости
В случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта продолжит падать, рассказал агентству “Прайм
” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.
РИА Новости
В противном случае европейцы могут ускорить поиск других поставщиков нефти и газа, сообщает Прайм.
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Сейчас позиции рубля немного стабилизировались на фоне заявления президента страны Владимира Путина о переводе расчетов за поставляемые энергоресурсы в нацвалюту.
Экономика сегодня

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Укрепление рубля может ускорить переход ЕС на альтернативные поставки газа
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