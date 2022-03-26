РИА НовостиАналитик Маслов: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиковПрежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины.РИА НовостиВ случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта продолжит падать, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.РИА НовостиВ противном случае европейцы могут ускорить поиск других поставщиков нефти и газа, сообщает Прайм.Banki LoansСейчас позиции рубля немного стабилизировались на фоне заявления президента страны Владимира Путина о переводе расчетов за поставляемые энергоресурсы в нацвалюту.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьVolga-DayVolga-DayТелеканал 360°ЦарьградSolenka.infoЭкономика сегодняПодробнее о событииУкрепление рубля может ускорить переход ЕС на альтернативные поставки газаЭкономика сегодня08:44Аналитик Маслов: главным риском для рубля остается геополитика и формирование двух валютных курсовПРАЙМ20:03Самое цитируемоеМнение аналитика: ЕС хочет ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков, но получится ли?Царьград05:56Аналитик Маслов: Евросоюз может перестать закупать нефть и газ у РоссииТелеканал 360°21:00Аналитик: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиковИА SM-News02:23Аналитик считает, что ЕС постарается побыстрее отказаться от российских нефти и газаGazeta.SPb23:27Аналитик Маслов: страны Европы могут ускорить переход на нефть и газ от других поставщиковBanki Loans03:29Аналитик Маслов: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиковРИА Новости20:15Показать ещёОценить233Поделиться