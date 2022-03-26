Будьте в Плюсе

Аналитик Маслов: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков

Прежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины.
РИА Новости
В случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта продолжит падать, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.
РИА Новости
В ином случае велика вероятность, что Евросоюз и другие «недружественные» страны решат ускоренно перейти на нефть и газ от других поставщиков, полагает Маслов.
Телеканал 360°
Как объяснил экономист Михаил Беляев, цена на газ для Европы останется прежней, но импортерам придется делать дополнительную операцию — менять евро на рубли, а затем платить.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Аналитик Маслов: Евросоюз может перестать закупать нефть и газ у России
Телеканал 360°21:00
Аналитик Маслов: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков
РИА Новости20:15
Показать все источники

Интересное

Японский депутат Судзуки: отмена переговоров по Курилам приведет к столкновению с Россией

Депутат резюмировал, что Японии необходима политика, которая позволила бы отстаивать свои интересы как перед Россией, так и перед США.
Lenta.ru20:35

Арабская коалиция начала новую операцию против йеменских хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция против йеменских хуситов в субботу начала военную операцию, целью которой является прекращение атак на ее нефтяные объекты, сообщают саудовские СМИ.
Интерфакс22:37

Spiegel: перевод Путиным оплаты за газ в рубли вынудит ЕС обходить собственные санкции

Президент России Владимир Путин своим решением о переводе оплаты за газ для недружественных стран вынудил их обходить собственные санкции.
RT на русском20:08

Технология апскейлинга AMD FSR 2.0 появится на консолях Xbox

Новая технология масштабирования AMD второго поколения под названием FidelityFX Super Resolution 2.0 (AMD FSR 2.0) появится на Xbox.
Umteh.com24 марта в 09:23

Экономист Казанский: рубль может резко упасть при полном торговом эмбарго против России

Ситуация действительно сложилась уникальная — небывалое санкционное давление со стороны Запада, блокировка ряда банков, отток иностранного бизнеса и возможные проблемы с сырьем и комплектующими у бизнеса отечественного, заявил собеседник агентства.
РИА Новости21:15

Байден допустил, что военные США побывают на Украине

Президент США Джо Байден во время выступления перед американскими военными в Польше в пятницу допустил, что они могут побывать на Украине и увидеть происходящее в стране своими глазами.
ТАССвчера в 16:46

Kyodo: крупнейшие банки Японии приостановили транзакции со Сбербанком в долларах

Ограничения, вызванные санкциями США в отношении России, начали действовать с 26 марта, сообщает Kyodo.
News.ru22:37

Подразделения ДНР бьются за Мариуполь и делают все возможное, чтобы спасти людей

В Донбассе подразделения Донецкой республики ведут бои за Мариуполь. И делают все возможное, чтобы спасти людей.
Первый канал23 марта в 11:17

Макрон намерен вместе с Турцией и Грецией провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Франция, Турция и Греция хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя, заявил Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:16

Valve удалила аганимную способность у Beastmaster

Вечером 25 мая Valve выпустила обновление для Dota 2 – была удалена аганимная способность героя Beastmaster, а также исправлен баг с Psionic Trap у Templar Assassin.
Sports.ruвчера в 16:44