РИА НовостиАналитик Маслов: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиковПрежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины.РИА НовостиВ случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта продолжит падать, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.РИА НовостиВ ином случае велика вероятность, что Евросоюз и другие «недружественные» страны решат ускоренно перейти на нефть и газ от других поставщиков, полагает Маслов.Телеканал 360°Как объяснил экономист Михаил Беляев, цена на газ для Европы останется прежней, но импортерам придется делать дополнительную операцию — менять евро на рубли, а затем платить.Телеканал 360°Читать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Маслов: Евросоюз может перестать закупать нефть и газ у РоссииТелеканал 360°21:00Аналитик Маслов: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиковРИА Новости20:15Показать все источникиОценить1Поделиться