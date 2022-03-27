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Аналитик Маслов допустил спад рубля из-за новых санкций, укрепления доллара и пандемии

На рубль, как и на иные валюты, влияет повышение ставки ФРС США за счет укрепления доллара.
Lenta.ru
"Сейчас ведется полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению", — отметил собеседник агентства.
ПРАЙМ
Нормализация обстановки, успешные переговоры, окончание спецоперации на Украине – факторы, которые будут способствовать укреплению рубля, указал эксперт.
Smotrim.ru
На данный момент курс рубля не полностью отражает реальную ситуацию на рынках, так как к торгам на бирже не допущены нерезиденты, а короткие позиции и вовсе запрещены.
ПРАЙМ

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