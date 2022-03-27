Lenta.ruАналитик Маслов допустил спад рубля из-за новых санкций, укрепления доллара и пандемииНа рубль, как и на иные валюты, влияет повышение ставки ФРС США за счет укрепления доллара.Lenta.ru"Сейчас ведется полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению", — отметил собеседник агентства.ПРАЙМНормализация обстановки, успешные переговоры, окончание спецоперации на Украине – факторы, которые будут способствовать укреплению рубля, указал эксперт.Smotrim.ruНа данный момент курс рубля не полностью отражает реальную ситуацию на рынках, так как к торгам на бирже не допущены нерезиденты, а короткие позиции и вовсе запрещены.ПРАЙМЧитать далееСвернутьАБНАБНREGNUMКомсомольская правдаСоциальные новостиВечерняя МоскваЧто происходитФАНLife.ruГазета.RuПодробнее о событииАналитик Маслов назвал неочевидные причины падения курса рубляЯмал-Медиа20:07Аналитик Маслов: обвалить рубль может новый санкционный виток, укрепление доллара и пандемияПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик рассказал, какие риски для рубля несет геополитикаМосковский Комсомолец25 марта в 21:09Аналитик Маслов: на курсе рубля могут негативно отразиться решения ФРС СШАNews.ru18:33Аналитик рассказал о главных рисках для рубляSmotrim.ru25 марта в 22:31Аналитик Маслов допустил спад рубля из-за новых санкций, укрепления доллара и пандемииLenta.ru18:38Аналитик Маслов рассказал о рисках, которые поджидают рубльОбщественная служба новостей25 марта в 20:55Показать ещёОценить289Поделиться