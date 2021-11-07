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Аналитик Маслов: иностранная валюта традиционно дорожает ближе к Новому году

Традиционно иностранная валюта дорожает ближе к Новому году.
РИА Новости
Во-первых, он обратил внимание на то, что в России, в отличие от других стран, не имеющих "советского наследия", выходные длятся примерно десять дней, за которые потребление товаров и услуг значительно возрастает.
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"Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом. Для этого необходима иностранная валюта, что приводит к повышенному спросу на валюту и ослаблению рубля", — сказал Маслов.
РИА Новости
В целом пристально следить за рынками следует только тем, кто планирует крупные покупки, имеет большой оборот средств и в целом как-то связан с иностранной валютой.
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