Во-первых, он обратил внимание на то, что в России, в отличие от других стран, не имеющих "советского наследия", выходные длятся примерно десять дней, за которые потребление товаров и услуг значительно возрастает.
"Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом. Для этого необходима иностранная валюта, что приводит к повышенному спросу на валюту и ослаблению рубля", — сказал Маслов.
Власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября из-за пандемии коронавируса для того, чтобы стабилизировать ситуацию, следует из данных, предоставленных региональными администрациями ТАСС.