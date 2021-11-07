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Аналитик Маслов: иностранная валюта традиционно дорожает ближе к Новому году

Традиционно иностранная валюта дорожает ближе к Новому году.
РИА Новости
Готовясь к повышению спроса, магазины совершают заранее закупки на валюту.
Газета.Ru
К концу года также растут бюджетные расходы, что увеличивает объем рублевой ликвидности на рынке.
Газета.Ru
В целом пристально следить за рынками следует только тем, кто планирует крупные покупки, имеет большой оборот средств и в целом как-то связан с иностранной валютой.
ПРАЙМ

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