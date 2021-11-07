Власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября из-за пандемии коронавируса для того, чтобы стабилизировать ситуацию, следует из данных, предоставленных региональными администрациями ТАСС.
Научные специалисты из Соединенных Штатов Америки, которые представляют Мэрилендский университет, представили интересный экологичный способ производства острых ножей, при этом в качестве материала они использовали дерево.
Вологодский астроном Александр Смирнов опубликовал на своём видеоканале «AstroChannel» результаты наблюдений за звездой Альдебаран и карликовой планетой Церерой, вращающейся в поле астероидов между Марсом и Юпитером.