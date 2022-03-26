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Аналитик Маслов: отказ ЕС от российской нефти и газа является риском для рубля

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что основными рисками для российской валюты остаются геополитика и развитие ситуации вокруг Украины.
News.ru
Национальная валюта может обвалиться в случае введения новых санкций и дальнейшей эскалации.
Московский Комсомолец
«Стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — предупредил аналитик.
Lenta.ru
Ограничения, вызванные санкциями США в отношении России, начали действовать с 26 марта.
News.ru

Подробнее о событии

Аналитик Маслов: отказ ЕС от российской нефти и газа является риском для рубля
News.ru00:21
Аналитик Маслов: главным риском для рубля остается геополитика и формирование двух валютных курсов
ПРАЙМ20:03
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