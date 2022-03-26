News.ruАналитик Маслов: отказ ЕС от российской нефти и газа является риском для рубляАналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что основными рисками для российской валюты остаются геополитика и развитие ситуации вокруг Украины.News.ruНациональная валюта может обвалиться в случае введения новых санкций и дальнейшей эскалации.Московский Комсомолец«Стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — предупредил аналитик.Lenta.ruОграничения, вызванные санкциями США в отношении России, начали действовать с 26 марта.News.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНЧто происходитПодробнее о событииАналитик Маслов: отказ ЕС от российской нефти и газа является риском для рубляNews.ru00:21Аналитик Маслов: главным риском для рубля остается геополитика и формирование двух валютных курсовПРАЙМ20:03Самое цитируемоеАналитик предупредил о неизбежном падении рубля. УсловияURA.Ru22:57Аналитик рассказал о главных рисках для рубляSmotrim.ru22:31Аналитик рассказал, какие риски для рубля несет геополитикаМосковский Комсомолец21:09Аналитик Маслов рассказал о рисках, которые поджидают рубльОбщественная служба новостей20:55Аналитик Маслов заявил, что на рубль влияют геополитический фактор и ситуация на УкраинеLenta.ru22:50Показать ещёОценить62Поделиться