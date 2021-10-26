РИА НовостиАналитик Маслов предупредил россиян о рисках обвала рубля до Нового годаЦены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.РИА НовостиПомимо энергетики, поддержку рублю оказывает и глобальный risk on, в связи с чем рисковые активы, в том числе и валюты ЕМ, выросли, а защитные, вроде доллара, иены или евро, оказались под давлением.ПРАЙМОднако существуют теоретические риски обвала рубля, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.ПРАЙМТакже потенциально рублю угрожают политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки, антироссийских санкций и новой волны коронавируса.Москва 24Читать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВОбщественная служба новостейDeita.ruЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваФАНТульская служба новостейA42.RUКомсомольская правдаГазета.RuAmurMedia.ruПодробнее о событииАналитик Маслов: санкции и коронавирус могут обвалить рубль до Нового годаКомсомольская правда22:13Финансист Маслов: теоретически риск обвала рубля есть, несмотря на цены на энергоресурсыLenta.ru21:55В России оценили влияние пандемии COVID и новых санкций на курс рубляОбщественная служба новостей18:47Аналитик Маслов: новые санкции против РФ и мощная волна COVID могут обвалить рубль до Нового годаПРАЙМ18:01Самое цитируемоеНовые санкции против России могут негативно сказаться на курсе рубля до конца годаФАН18:26Аналитик Маслов предупредил россиян о рисках обвала рубля до Нового годаРИА Новости18:17Аналитик рассказал о рисках обвала рубля до Нового годаРЕН ТВ21:33Показать ещёОценить161Поделиться