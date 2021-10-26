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Аналитик Маслов предупредил россиян о рисках обвала рубля до Нового года

Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются, рассказал агентству "Прайм
" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
РИА Новости
Помимо энергетики, поддержку рублю оказывает и глобальный risk on, в связи с чем рисковые активы, в том числе и валюты ЕМ, выросли, а защитные, вроде доллара, иены или евро, оказались под давлением.
ПРАЙМ
Однако существуют теоретические риски обвала рубля, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
ПРАЙМ
Также потенциально рублю угрожают политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки, антироссийских санкций и новой волны коронавируса.
Москва 24

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