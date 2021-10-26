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Аналитик Маслов предупредил россиян о рисках обвала рубля до Нового года

Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются, рассказал агентству "Прайм
" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
РИА Новости
Помимо энергетики, поддержку рублю оказывает и глобальный risk on, в связи с чем рисковые активы, в том числе и валюты ЕМ, выросли, а защитные, вроде доллара, иены или евро, оказались под давлением.
ПРАЙМ
Маслов отметил, что, судя по последним новостям, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже снизило фьючерсы на ресурс в среднем на 12 процентов, а некоторые и вовсе упали на 30 процентов.
Lenta.ru
Также потенциально рублю угрожают политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки, антироссийских санкций и новой волны коронавируса.
Москва 24

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