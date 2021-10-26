Маслов отметил, что, судя по последним новостям, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже снизило фьючерсы на ресурс в среднем на 12 процентов, а некоторые и вовсе упали на 30 процентов.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции объединенных сил впервые был применен в боевых условиях разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar», — отмечается в сообщении.
Некоторое время назад в сети появились слухи, что Bandai Namco уже работает над файтингом Tekken 8. И хотя проект официально не анонсирован, косвенным подтверждением его существования может служить то, что компания убрала из РС-версии Tekken 7 защиту Denuvo.