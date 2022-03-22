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Аналитик Маслов рассказал о красной линии для доллара

Курс рубля за последние две недели стабилизировался в диапазоне 105-120 рублей за доллар.
ПРАЙМ
О «новой красной линии» диапазона стабилизации рубля и курса доллара рассказал аналитик компании «Финам» Андрей Маслов.
Московский Комсомолец
«Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, однако экономические механизмы сейчас имеют явно более «короткий рычаг», нежели геополитические решения конкретных людей», - заявил аналитик в интервью ПРАЙМ.
Комсомольская правда
Однако текущий биржевой курс вряд ли может адекватно отражать спрос на валюту на мировых рынках – слишком много запретов и ограничений, многие операции запрещены.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Маслов: курс доллара 105-120 рублей установился ненадолго
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Аналитик Маслов: «красная линия» для доллара на ближайшие дни может быть в диапазоне 105-120 рублей
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