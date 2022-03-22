«Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, однако экономические механизмы сейчас имеют явно более «короткий рычаг», нежели геополитические решения конкретных людей», - заявил аналитик в интервью ПРАЙМ.
21 марта МИД России заявил, что страна не намерена продолжать переговоры по мирному договору по итогам Второй мировой войны, который не подписан до сих пор из-за претензии Японии на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи, которые по результатам войны перешли СССР.