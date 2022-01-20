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Аналитик Маслов: рубль может укрепиться, если снизятся геополитические риски из-за Украины

Рубль может отскочить от текущих уровней в ближайшие несколько недель, если геополитические риски снизятся, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
РИА Новости
В то же время стоит все же отметить, что стороны договорились о возвращении миссии НАТО в Москву и миссии России в Брюссель, а генсек альянса Столтенберг отметил, что сам факт подобной встречи — уже положительный шаг.
ПРАЙМ
Также новый канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление, в котором предупредил Россию о "серьезных политических, экономических и финансовых последствиях" в случае эскалации конфликта на Украине.
ПРАЙМ
Также собеседник агентства обратил внимание на то, что рекордные закупки валюты на внутреннем рынке Минфином с 14 января по 4 февраля включительно (в 586 миллиардов рублей) не будет давать укрепляться рублю до начала февраля.
ПРАЙМ

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