В то же время стоит все же отметить, что стороны договорились о возвращении миссии НАТО в Москву и миссии России в Брюссель, а генсек альянса Столтенберг отметил, что сам факт подобной встречи — уже положительный шаг.
Также собеседник агентства обратил внимание на то, что рекордные закупки валюты на внутреннем рынке Минфином с 14 января по 4 февраля включительно (в 586 миллиардов рублей) не будет давать укрепляться рублю до начала февраля.
Власти США в четверг выдвинули обвинения против ряда должностных лиц Белоруссии в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, говорится в распространенном заявлении американского минюста.
Ведущий поинтересовался у пресс-секретаря Белого дома, значит ли высказывание Байдена на пресс-конференции в среду, что США дают России "зеленый свет" на осуществление "незначительного вторжения" на Украину.
К чему может привести одновременное заражение гриппом и COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.