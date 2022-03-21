Lenta.ruАналитик Маслов: курс 105-120 рублей за доллар установился только на ближайшие дниКурс рубля за последние две недели стабилизировался в диапазоне 105-120 рублей за доллар.ПРАЙМО «новой красной линии» диапазона стабилизации рубля и курса доллара рассказал аналитик компании «Финам» Андрей Маслов.Московский КомсомолецПо словам эксперта, рубль немного стабилизировался за счет отмены торгов на Мосбирже и появления определенного оптимизма по переговорам Москвы и Киева.FBM.ruТакже сыграло роль и сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 20% годовых.АБНЧитать далееСвернутьАлтапрессАлтапрессАБНПетербургский дневникЦарьградРоссийская газетаГазета.RuThe Russian NewsForPostЭкономика сегодняРамблерSIA.ruКомсомольская правдаUfacityNews.ruПодробнее о событииЭкономист Маслов: курс доллара 105-120 рублей установился ненадолгоАБН01:16Аналитик Маслов: «красная линия» для доллара на ближайшие дни может быть в диапазоне 105-120 рублейПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Маслов: текущий курс доллара установился только на ближайшие дниNews.ru19:37Курс доллара 105-120 рублей установился только на ближайшие дниТелепорт20:32Аналитик Маслов: курс 105-120 рублей за доллар установился только на ближайшие дниLenta.ru19:56Аналитик Маслов заявил, что курс 105-120 рублей за доллар установился только на ближайшие дниКомсомольская правда01:09Эксперт Маслов заявил, что текущий курс доллара установился лишь на ближайшие дниРИА Новости19:17Показать ещёОценить451Поделиться