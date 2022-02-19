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Аналитик Маслов: в 2022 году британский фунт может стать достойным конкурентом доллара

Британский фунт вполне может соперничать с американской нацвалютой в 2022 году.
Life.ru
Аналитики ожидают, что британский регулятор продолжит повышение ставки на фоне разогнавшийся инфляции в Соединенном Королевстве до 5,5% по результатам 2021 года, что стало рекордом с 1992 года.
ПРАЙМ
Маслов считает, что в этом году не стоит ориентироваться на евро, иену и франк.
Московский Комсомолец
На этом фоне выделяется Банк Англии, который уже во второй раз поднял процентную ставку до сначала с 0,125% до 0,25% и две недели назад с 0,25% до 0,5%, чего не случалось с 2004 года.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

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Аналитик Маслов назвал валюту, которая в 2022 году может стать надежнее доллара
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Аналитик Маслов: в 2022 году британский фунт может стать достойным конкурентом доллара
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Аналитик Маслов: британский фунт в 2022 году сможет соперничать с долларом и подойдет для накоплений
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