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Аналитик Маслов заявил, что крах доллара случится из-за потери стабильности или кризиса

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» назвал условия для краха доллара.
Lenta.ru
Чтобы инвесторы и банки прекратили вкладываться в доллар, американская валют должна потерять важнейшую особенность — стабильность.
Народные новости
Абсолютное большинство транзакций происходят в долларах, подавляющее число банковских резервов также находится в валюте США.
РИА Новости
Финансист заявил, что «гегемония доллара» будет продолжаться еще очень долго за счет развитой американской экономики и стабильности политической системы в США.
Lenta.ru

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Аналитик Маслов заявил, что крах доллара случится из-за потери стабильности или кризиса
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Аналитик Маслов заявил, что пока рано говорить об «окончании эпохи гегемонии доллара»
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