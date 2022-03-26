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Аналитик Маслов заявил, что крах доллара случится из-за потери стабильности или кризиса

Аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов заявил ,что пока очень рано говорить об "окончании эпохи гегемонии доллара".
Комсомольская правда
Абсолютное большинство транзакций происходят в долларах, подавляющее число банковских резервов также находится в валюте США.
РИА Новости
Как утверждает финансист, эпоха «гегемонии доллара», вероятно, наступит нескоро из-за крайней развитой экономики США и быстрой сменяемости американской власти.
URA.Ru
После заявления Владимира Путина о том, что газ в недружественные страны Россия теперь будет продавать за рубли, доллар резко пошел вниз.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Аналитик ФГ «Финам» Маслов: «гегемония доллара США» пока будет продолжаться
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