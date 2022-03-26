Саудовская Аравия намерена поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу президента России Владимира Путина, пишет журнал Foreign Policy.
В МИД РФ прокомментировали заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что действия Запада могут подтолкнуть "Россию к Китаю" и привести к невероятному дисбалансу в мире, так как появятся две силы: глобальный Юго-Восток и Северо-Запад.
Варшава намерена продолжить изучение возможности отправки на Украину миротворческой миссии НАТО, несмотря на отказ США, заявил российский посол в Польше Сергей Андреев в эфире«Соловьев Live» во «ВКонтакте».