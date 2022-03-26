Будьте в Плюсе

Аналитик Маслов заявил, что на рубль влияют геополитический фактор и ситуация на Украине

По словам Маслова, на данный момент на российскую валюту по-прежнему влияют геополитическая обстановка и развитие ситуации вокруг Украины.
Lenta.ru
Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал россиянам о факторах, влияющих на курс рубля, в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru
Введение новых экономических санкций против России может привести в дальнейшему падению курса рубля.
URA.Ru
«Стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — предупредил аналитик.
Lenta.ru

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Аналитик предупредил о неизбежном падении рубля. Условия
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Аналитик Маслов заявил, что на рубль влияют геополитический фактор и ситуация на Украине
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Аналитик Маслов: главным риском для рубля остается геополитика и формирование двух валютных курсов
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