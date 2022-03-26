Lenta.ruАналитик Маслов заявил, что на рубль влияют геополитический фактор и ситуация на УкраинеПо словам Маслова, на данный момент на российскую валюту по-прежнему влияют геополитическая обстановка и развитие ситуации вокруг Украины.Lenta.ruАналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал россиянам о факторах, влияющих на курс рубля, в беседе с агентством «Прайм».Lenta.ruВведение новых экономических санкций против России может привести в дальнейшему падению курса рубля.URA.Ru«Стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — предупредил аналитик.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик предупредил о неизбежном падении рубля. УсловияURA.Ru22:57Аналитик Маслов заявил, что на рубль влияют геополитический фактор и ситуация на УкраинеLenta.ru22:50Аналитик Маслов: главным риском для рубля остается геополитика и формирование двух валютных курсовПРАЙМ20:03Аналитик рассказал, какие риски для рубля несет геополитикаМосковский Комсомолец21:09Аналитик Маслов рассказал о рисках, которые поджидают рубльОбщественная служба новостей20:55Аналитик рассказал о главных рисках для рубляSmotrim.ru22:31Показать ещёОценить45Поделиться