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Аналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублей

Геополитические риски настолько велики, что удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли получится.
ПРАЙМ
Аналитик Андрей Маслов сообщает о невозможности удержать курс доллара в рамках 100 рублей.
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Активы из России стали сверхтоксичными для глобальных рынков.
ПРАЙМ
Также пока неясна политика Китая и Южной Кореи, которые пока не заявляли о санкциях против России.
Общественная служба новостей

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Аналитик Маслов: удержать курс доллара в пределах 100 рублей вряд ли получится
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