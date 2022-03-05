Общественная служба новостейАналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублейГеополитические риски настолько велики, что удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли получится.ПРАЙМАналитик Андрей Маслов сообщает о невозможности удержать курс доллара в рамках 100 рублей.Banki LoansАктивы из России стали сверхтоксичными для глобальных рынков.ПРАЙМТакже пока неясна политика Китая и Южной Кореи, которые пока не заявляли о санкциях против России.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoНациональная служба новостейПодробнее о событииАналитик Маслов: удержать курс доллара в пределах 100 рублей вряд ли получитсяSolenka.info03:05Аналитик Маслов: невозможно удержать курс доллара в пределах 100 рублейBanki Loans02:37Аналитик оценил вероятность замедления роста курса доллараНациональная служба новостей19:30Аналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублейОбщественная служба новостей00:51Экономист рассказал, поднимется ли доллар выше 100 рублейNeva.Today00:43Удержит ли ЦБ курс доллара на отметке в 100 рублей, объяснил экспертDeita.ru02:15Аналитик Маслов: удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли получитсяПРАЙМ17:01Показать ещёОценить141Поделиться