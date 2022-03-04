Будьте в Плюсе

Аналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублей

Сейчас удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли возможно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
РИА Новости
ЦБ еще не проводил масштабных интервенций, отмечает Маслов.
РИА Новости
Также негативно на российскую экономику влияет приостановка деятельности или уход ряда западных компаний из России.
РИА Новости
Также пока неясна политика Китая и Южной Кореи, которые пока не заявляли о санкциях против России.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Экономист Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублей
ИА SM-News03:24
Аналитик Маслов: невозможно удержать курс доллара в пределах 100 рублей
Banki Loans02:37
Аналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублей
РИА Новости17:16
Аналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублей
Общественная служба новостей00:51
Аналитик оценил вероятность замедления роста курса доллара
Национальная служба новостей19:30
Удержит ли ЦБ курс доллара на отметке в 100 рублей, объяснил эксперт
Deita.ru02:15
Аналитик Маслов: удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли получится
ПРАЙМ17:01

Интересное

Песков: планы США ограничить использование российской нефти могут перекосить мировые рынки

Планы США ограничить использование российской нефти могут перекосить мировые энергетические рынки, будут иметь довольно серьезные последствия - Песков.
ТАСС05:05

Владелец ZARA, Bershka, Massimo Dutti приостановил работу в России

Испанский ретейлер Inditex приостановил торговлю в России, закрыв свои 502 магазина и прекратив онлайн-продажи.
РБК05:36

Посольство в Берлине направило ноту в МИД Германии из-за случаев дискриминации россиян

Берлин должен предотвратить дискриминацию россиян, в МИД республики направлена соответствующая нота, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев.
РИА Новости05:09

Пушилин: из-за подрыва боевиками «Азова» дома в Мариуполе под завалы попали 200 человек

«Буквально несколько минут назад боевики «Азова» привели в действие заложенное ранее взрывное устройство», — цитирует РИА Новости Пушилина.
RT на русском03:47

В ДНР сообщили, что националисты отказываются дать гуманитарный коридор жителям Мариуполя

«Националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя», — приводит ТАСС сообщение штаба.
RT на русском05:28

Российский правительственный борт Ил-96 вылетел в Вашингтон из Санкт-Петербурга

Российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в США из Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Lenta.ru04:28

Песков: некоторый западный бизнес потеряет шанс вернуться в Россию

В некоторых сегментах российского рынки другие компании смогут занять нишу западных производителей, и это может произойти на фоне санкций безвозвратно.
REGNUM05:24

Пресс-секретарь Кремля Песков рассказал, что президент РФ Путин не любит, когда ему мешают

Представитель главы государства подчеркнул, что «все-таки Путин не актер», «президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведет важные международные переговоры по телефону».
Lenta.ru05:18

«Ъ»: в России задумали легализовать использование пиратских программ из-за санкций

Российские власти на фоне западных западных обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции».
Lenta.ru22:46

Михалкова удивило сообщение о его аресте судом Украины

Народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков прокомментировал информацию о своем заочном аресте украинским судом.
Газета.Ru01:54