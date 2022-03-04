РИА НовостиАналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублейСейчас удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли возможно, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.РИА НовостиЦБ еще не проводил масштабных интервенций, отмечает Маслов.РИА НовостиТакже негативно на российскую экономику влияет приостановка деятельности или уход ряда западных компаний из России.РИА НовостиТакже пока неясна политика Китая и Южной Кореи, которые пока не заявляли о санкциях против России.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoНациональная служба новостейПодробнее о событииЭкономист Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублейИА SM-News03:24Аналитик Маслов: невозможно удержать курс доллара в пределах 100 рублейBanki Loans02:37Аналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублейРИА Новости17:16Аналитик Маслов заявил о невозможности удержать курс доллара в пределах 100 рублейОбщественная служба новостей00:51Аналитик оценил вероятность замедления роста курса доллараНациональная служба новостей19:30Удержит ли ЦБ курс доллара на отметке в 100 рублей, объяснил экспертDeita.ru02:15Аналитик Маслов: удержать российскую валюту в пределах 100 рублей за доллар вряд ли получитсяПРАЙМ17:01Показать ещёОценить171Поделиться