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Экономика

Аналитик Михаил Сухов: «Россия не может полностью отказаться от доллара»

По результатам минувшего года доля доллара в расчетах за экспортную продукцию РФ упала до исторического минимума, достигнут показателя в 55,8%. При этом аналитик считает, полностью отказаться от денег США Россия вряд ли сможет из-за нефти, которая котируется на международных финансовых рынках именно в американской денежной единице.В источнике

С чего всё началось

Глава АКРА объяснил, почему Россия не может полностью отказаться от доллара в торговых расчетах

Россия не может полностью отказаться от доллара в торговых расчетах и золотовалютных резервах, потому что один из основных экспортных товаров — нефть — котируется именно в этой валюте, заявил в беседе с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
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