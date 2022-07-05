По мнению специалиста, в зависимости от того, что огласит Минфин и какие заявления будут сделаны в правительстве, стоит ожидать либо закрепления курса доллара на уровне около 60 рублей, либо роста до уровня 64—65 рублей до конца текущей недели.
Как показано в репортаже «Известий», автопоезд формируется из нескольких десятков грузовиков, идущих маршем в разомкнутом строю (расстояние между машинами составляет 50 метров, скорость хода – 60 км/ч).
Пока Наталья не планирует приезжать в Россию, таких планов у нее нет Лариса Кусакина, мать Натальи Водяновой По словам матери Водяновой, она прилетала в Париж, чтобы поправить здоровье и повидаться с дочерью и внуками.