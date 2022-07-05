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Аналитик Михайлов объяснил рост курса доллара и евро

Доллар и евро дорожают на фоне ожидания действий правительства по достижению сбалансированного курса рубля.
Российская газета
Аналитик Bitzlato Алексей Михайлов рассказал, почему курс доллара начал расти.
Pravda.Ru
Теперь кабмину предстоит принять решения относительно бюджетного правила и валютных интервенций.
Российская газета
По мнению специалиста, в зависимости от того, что огласит Минфин и какие заявления будут сделаны в правительстве, стоит ожидать либо закрепления курса доллара на уровне около 60 рублей, либо роста до уровня 64—65 рублей до конца текущей недели.
RT на русском

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