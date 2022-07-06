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Аналитик Михайлов объяснил рост валют ожиданиями дальнейших шагов от правительства

Рост курса доллара и евро произошел из-за ожиданий от правительства России конкретных шагов по достижению сбалансированного курса рубля.
Газета.Ru
Ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов рассказал о причинах роста курса доллара и евро.
Петербургский дневник
По мнению специалиста, в зависимости от того, что огласит Минфин и какие заявления будут сделаны в правительстве, стоит ожидать либо закрепления курса доллара на уровне около 60 рублей, либо роста до уровня 64—65 рублей до конца текущей недели.
RT на русском
Михайлов напомнил, что налоговый период в России завершён и теперь правительству остро необходимо принять решения относительно бюджетного правила и валютных интервенций на внутреннем рынке.
Life.ru

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