По мнению специалиста, в зависимости от того, что огласит Минфин и какие заявления будут сделаны в правительстве, стоит ожидать либо закрепления курса доллара на уровне около 60 рублей, либо роста до уровня 64—65 рублей до конца текущей недели.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что дипломатическая этика предполагает, что «слив» записей переговоров высокопоставленных лиц недопустим, поэтому Москва идет на такие публикации только в крайних случаях.
Речь идет о помощнике министра внутренних дел РФ Сергее Умнове, начальнике УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексее Семенове и бывшем заместителе начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иване Абакумове.