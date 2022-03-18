Lenta.ruАналитик Михайлова заявила, что шанс на укрепление курса до 100 рублей за доллар реаленГлава отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова оценила шансы на укрепление курса российской валюты после падения до 120 рублей за доллар.Lenta.ru"Геополитическая обстановка остается напряженной, вводятcя новые санкции, но российская экономика, видимо, справилась с "шоковым" этапом", — рассуждает она.ПРАЙМВ пользу рубля играют меры по контролю за движением капитала и сокращение импорта.РИА НовостиШанс рубля укрепиться на отметке в 100 рублей за доллар оценила в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВПодробнее о событииСпециалист рассказала, упадет ли доллар до уровня 100 рублейInc-news.ru21:33Аналитик Михайлова: у рубля есть шансы удержаться на отметке 100 за доллар - шоковый этап пройденПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Михайлова: экономика России справилась с шоковым этапом, рубль укрепляетсяГазета.Ru22:23Экономика России справилась с шоковым этапом, рубль укрепляетсяТелепорт20:18Аналитик Михайлова заявила, что шанс на укрепление курса до 100 рублей за доллар реаленLenta.ru20:17Аналитик Михайлова: российская экономика справилась с шоковым этапом, рубль укрепляетсяРИА Новости19:15Аналитик Михайлова оценила шансы удержать курс доллара на уровне 100 рублейРЕН ТВ20:54Показать ещёОценить154Поделиться