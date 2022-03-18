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Аналитик Михайлова заявила, что шанс на укрепление курса до 100 рублей за доллар реален

Глава отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова оценила шансы на укрепление курса российской валюты после падения до 120 рублей за доллар.
Lenta.ru
"Геополитическая обстановка остается напряженной, вводятcя новые санкции, но российская экономика, видимо, справилась с "шоковым" этапом", — рассуждает она.
ПРАЙМ
В пользу рубля играют меры по контролю за движением капитала и сокращение импорта.
РИА Новости
Шанс рубля укрепиться на отметке в 100 рублей за доллар оценила в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.
ПРАЙМ

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Специалист рассказала, упадет ли доллар до уровня 100 рублей
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