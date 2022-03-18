Специалист заявила, что несмотря на сохранение напряженности геополитической обстановки и новые санкции, российская экономика справилась с «шоковым» этапом — российская валюта восстанавливает свои позиции и в течение всей недели торгуется в плюсе.
Массированная работа печатного станка в США давно вызвала бы инфляцию — этого не происходит лишь потому, что денежная масса абсорбируется в международных расчетах и хранении долларовых международных резервов.
«В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году», — информирует народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.