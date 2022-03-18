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Аналитик Михайлова заявила, что шанс на укрепление курса до 100 рублей за доллар реален

Специалист заявила, что несмотря на сохранение напряженности геополитической обстановки и новые санкции, российская экономика справилась с «шоковым» этапом — российская валюта восстанавливает свои позиции и в течение всей недели торгуется в плюсе.
Lenta.ru
Шанс рубля укрепиться на отметке в 100 рублей за доллар оценила в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.
ПРАЙМ
"Геополитическая обстановка остается напряженной, вводятcя новые санкции, но российская экономика, видимо, справилась с "шоковым" этапом", — рассуждает она.
ПРАЙМ
В пользу рубля играют меры по контролю за движением капитала и сокращение импорта.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономика России справилась с шоковым этапом, рубль укрепляется
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Аналитик Михайлова: у рубля есть шансы удержаться на отметке 100 за доллар - шоковый этап пройден
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