В конечном счёте, у России заблокирована только половина золотовалютных резервов, остальные резервы на сумму свыше 300 миллиардов долларов остаются в России, рассказала агентству "Прайм" ведущий аналитик "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова.
«Внезапная сердечная смерть, которая вызвана аритмией, составляет до 20 процентов всех смертей в мире, и мы мало знаем о том, почему это происходит или как определить, кто находится в группе риска», – признала профессор Университета Джона Хопкинса Наталья Траянова.