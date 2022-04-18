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Аналитик Мильчакова заявила, что высокие цены на нефть из РФ помогают рублю укрепляться

Российская национальная валюта в текущем году не преодолеет отметку в 200 рублей за доллар.
ФАН
В конечном счёте, у России заблокирована только половина золотовалютных резервов, остальные резервы на сумму свыше 300 миллиардов долларов остаются в России, рассказала агентству "Прайм" ведущий аналитик "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова.
ПРАЙМ
Причин для нового падения рубля пока не просматривается.
Discover24
Российские эксперты прогнозируют, что, несмотря на разрешение Центробанка, граждане не кинутся скупать доллары и евро.
Телеканал 360°

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Аналитик Мильчакова объяснила устойчивость рубля высокими ценами на нефть
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Аналитик Мильчакова заявила, что высокие цены на нефть из РФ помогают рублю укрепляться
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Аналитик Мильчакова: высокие цены на нефть позволяют рублю держаться на плаву
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