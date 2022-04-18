«Внезапная сердечная смерть, которая вызвана аритмией, составляет до 20 процентов всех смертей в мире, и мы мало знаем о том, почему это происходит или как определить, кто находится в группе риска», – признала профессор Университета Джона Хопкинса Наталья Траянова.