Lenta.ruАналитик Минфина Тимофеев допустил расчеты с партнерами в рублях при дискредитации доллараДиректор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что России как стране-экспортеру необходимо получать плату от своих контрагентов.Lenta.ruТимофеев предположил, что уход от доллара повлечет за собой трансформацию мировой финансовой системы.Lenta.ruТимофеев подчеркнул, что антироссийские санкции Запада дискредитировали американскую валюту.РИА НовостиНа этом фоне Банк России может мягко подторкнуть партнеров к расчетам в нацвалютах, рублях и даже юанях.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Тимофеев: дискредитация доллара может подтолкнуть партнеров к расчетам в рубляхРИА Новости18:11Аналитик Минфина Тимофеев допустил расчеты с партнерами в рублях при дискредитации доллараLenta.ru18:40Минфин озвучил способы отучить мир от доллараМосковский Комсомолец18:20Тимофеев: дискредитация доллара может привести партнеров к расчетам в рубляхОбщественная служба новостей18:43В Минфине рассказали, как мировая торговля может отойти от долларовПРАЙМ18:01Показать ещёОценить13Поделиться