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Аналитик Минфина Тимофеев допустил расчеты с партнерами в рублях при дискредитации доллара

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что России как стране-экспортеру необходимо получать плату от своих контрагентов.
Lenta.ru
Тимофеев предположил, что уход от доллара повлечет за собой трансформацию мировой финансовой системы.
Lenta.ru
Тимофеев подчеркнул, что антироссийские санкции Запада дискредитировали американскую валюту.
РИА Новости
На этом фоне Банк России может мягко подторкнуть партнеров к расчетам в нацвалютах, рублях и даже юанях.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперт Тимофеев: дискредитация доллара может подтолкнуть партнеров к расчетам в рублях
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Аналитик Минфина Тимофеев допустил расчеты с партнерами в рублях при дискредитации доллара
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