Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что России как стране-экспортеру необходимо получать плату от своих контрагентов.
"Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым", — указывается в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.
Россия может увеличить импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии на фоне проблем в отрасли нефтепереработки страны из-за санкций и потери украинского рынка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских Минэнерго и Минфине.